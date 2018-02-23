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Снятый на смартфон триллер показали на Берлинском кинофестивале

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Фото: Global Look Press/Snapshot/K.M. Krause
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Показ триллера американского режиссера Стивена Содерберга «Не в себе», снятого им на камеру смартфона, прошел на Берлинском кинофестивале, передает Reuters.

Как пишет «Газета.ру», сам постановщик признался, что ему очень понравилось работать в новом формате. Стивен Содерберг отметил, что вернуться к использованию традиционной аппаратуры ему будет непросто.

Картина повествует о девушке Сойер (роль исполнила актриса сериала «Корона» Клер Фой), которая пытается скрыться от навязчивого поклонника, но попадает в психбольницу после звонка в службу поддержки. Фильм был снят за две недели.

Берлинский кинофестиваль проходит в столице Германии с 15 по 25 февраля. Гости мероприятия смогут также ознакомиться с фильмом Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое.

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