Снятый на смартфон триллер показали на Берлинском кинофестивале

Показ триллера американского режиссера Стивена Содерберга «Не в себе», снятого им на камеру смартфона, прошел на Берлинском кинофестивале, передает Reuters.

Как пишет «Газета.ру», сам постановщик признался, что ему очень понравилось работать в новом формате. Стивен Содерберг отметил, что вернуться к использованию традиционной аппаратуры ему будет непросто.

Картина повествует о девушке Сойер (роль исполнила актриса сериала «Корона» Клер Фой), которая пытается скрыться от навязчивого поклонника, но попадает в психбольницу после звонка в службу поддержки. Фильм был снят за две недели.

Берлинский кинофестиваль проходит в столице Германии с 15 по 25 февраля. Гости мероприятия смогут также ознакомиться с фильмом Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое.