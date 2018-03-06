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Путин объяснил сокращение числа вузов необходимостью повышения качества образования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин считает, что оптимизация числа вузов и их филиалов в РФ связана с необходимостью сократить те учреждения, которые занимались только выдачей корочек. Об это глава государства заявил во вторник, 6 марта, во время общения с рабочими на «Уралвагонзаводе».

«Это вызвано необходимостью закрывать эти конторы «Рога и копыта», которые ничего не дают, кроме бумажки», — цитирует его ТАСС.

Путин добавил, что с 1991 по 2010 год количество вузов и их филиалов выросло вдвое, но качество образования в этих заведениях была низкой.

28 февраля стало известно, что МГУ, НИУ ВШЭ и другие 22 российских вуза попали в топ-100 предметного рейтинга университетов по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). В этом рейтинге оцениваются не вузы в целом, а отдельные факультеты.

МГУ стал лидером по количеству занятых в рейтинге позиций, попав в отраслевые рейтинги сразу по четырем направлениям — «Естественные науки» (18-е место), «Искусство и гуманитарные науки» (51-е место), «Социальные науки и менеджмент» (60-е место) и «Инженерные науки и технологии» (76-е место).

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