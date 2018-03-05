Рособрнадзор запретил прием студентов двум вузам в Москве и Петербурге

Рособрнадзор запретил прием абитуриентов Институту телевидения, бизнеса и дизайна в Санкт-Петербурге и Московскому государственному гуманитарно-экономическому университету. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Рособрнадзором запрещен прием в ЧОУ ВО «Институт телевидения, бизнеса и дизайна» и ФГБОУ ИВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приняла ограничительные меры в отношении указанных учреждений за неисполнение предписаний.

Ранее портал iz.ru писал, что в топ-100 предметного рейтинга университетов по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS) вошли 24 российских вуза, в том числе МГУ и НИУ ВШЭ.