Московский институт физической культуры и спорта лишили лицензии

Рособрнадзор прекратил действие лицензии Московского института физической культуры и спорта. Основанием послужило решение Арбитражного суда.

Госаккредитации лишился также Московский институт психологии из-за того, что высшее учебное заведение не устранило выявленные ранее нарушения государственных образовательных стандартов, сообщается на сайте ведомства.

В случае аннулирования лицензии вузы обязаны прекратить свою деятельность, а учащиеся должны быть переведены в другие институты с сохранением формы обучения, программы направления и курса, а также стоимости.

При этом если учебное заведение лишилось госаккредитации или ее действие приостановлено, вуз может продолжать образовательную деятельность. Однако выдавать дипломы образца Минобрнауки институт не имеет права.