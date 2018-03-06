Омская епархия просит отложить восстановление Ильинского собора

В Омске отложены на неопределенный срок публичные слушания о внесении поправок в Правила землепользования и застройки. Речь идет о возможном восстановлении храма Ильи Пророка на Ильинской горке.

Как уточняет ИА «Город55», предполагалось, что статус рекреационной зоны сквера, где сейчас запрещено любое строительство, будет переведен для размещения там культовых объектов. Однако обсуждение этого вопроса не состоится.

Выяснилось, что в мэрию обратилась Омская епархия Русской православной церкви, которая попросила снять с обсуждения эту тему. Там сказали, что нужно время для дополнительного изучения общественного мнения.

Агентство напоминает, что Ильинский собор был построен в XVIII веке. Однако его разрушили в 1936 году. До того времени храм являлся архитектурной доминантой центра города. Кампанию по возвращению Омску святыни и жемчужины российского зодчества проводил общественный фонд «Духовное наследие».

В конце 2017 года стало известно о том, что у храма Христа Спасителя будут установлены памятники предстоятелям Русской православной церкви — от Иова до Кирилла. Они появятся там до конца 2019 года. Авторы проекта рассчитывают, что все скульптуры установят раньше срока. Три из них уже официально открыли.