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Древний храм обнаружили на севере Египта

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Фото: Global Look Press/Meng Tao
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В египетской провинции Кафр эш-Шейх обнаружили храм эпохи правления фараонов XXVI династии. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на управление по вопросам археологических памятников провинции.

Ученые нашли храм в районе Телль эль-Фараин. Находка датируется примерно 685–525 годами до н.э. Сохранились фрагменты стен и пола, а также скульптурные изображения фараонов и богов, которые когда-то стояли в храме.

В данном районе и ранее ученые неоднократно обнаруживали древние памятники, в связи с чем Телль эль-Фараин будет внесен в список интересных для посещения туристами памятников Древнего Египта. Сейчас в районе строится музей, куда поместят все археологические находки.

20 февраля стало известно о восстановлении прямого авиасообщения между РФ и Египтом. Первые рейсы в Москву могут запустить рейсы уже в апреле.

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