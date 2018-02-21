EgyptAir не уведомляла Россию о восстановлении авиасообщения в феврале

Авиакомпания EgyptAir не уведомляла о возобновлении полетов между Каиром и Москвой в феврале. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов в среду, 21 февраля.

Накануне совета директоров EgyptAir Сафват Мусаллем сообщил, что необходимо провести еще ряд процедур для начала полетов и авиасообщение будет отложено до апреля.

«Они не уведомляли, что начинают в феврале официально», — цитирует «Газета.ру» ответ Соколова на вопрос об изменении времени.

4 января резидент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Россией и Каиром.

В декабре замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль заявил, что стоимость недельной туристической путевки в Египет для россиян будет начинаться от $650 за человека.