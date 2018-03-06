Грабители за шесть минут похитили в Бразилии $5 млн из самолета

Только шесть минут потребовалось неизвестным, чтобы украсть $5 млн из грузового самолета в бразильском городе Сан-Паоло, инцидент произошел в воскресенье.

Грузовой самолет авиаперевозчика Lufthansa должен был вылететь в швейцарский Цюрих и находился в грузовом терминале аэропорта Виракопус, передает ТАСС.

На территорию аэропорта грабители проникли на автомобиле с фальшивыми знаками службы безопасности. Они забрали $5 млн наличными, угрожая охране груза оружием. Деньги сопровождали сотрудники компании Brink's, работающей в сфере доставки особо ценных грузов.

Подозреваемым удалось скрыться, полиция ведет розыск.

Ранее стало известно, что неизвестные ограбили во Франции квартиру главы подразделения компании Facebook Лорана Солли.