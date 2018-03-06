Более 90 леопардов погибли в Индии с начала года

Свыше 90 случаев гибели леопардов зафиксировано в Индии за первые два месяца 2018 года, пишет газета Times of India.

Большинство диких животных погибли от действий браконьеров: в штате Уттаракханд убиты 24 леопарда, в Махараштре — 18, в Раджастхане — 11. Естественной смертью умерли только 12 леопардов.

«Это невероятно большое число. Плохое начало года в сфере сохранения дикой природы», — сообщил координатор Общества защиты дикой природы Индии Тито Джозеф.

Ранее портал iz.ru писал, что директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Евгений Шварц положительно оценил состояние популяций тигра и леопарда в России.