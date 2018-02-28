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Диких кроликов в Новой Зеландии убьют при помощи нового вируса

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Фото: Global Look Press/Mark Boulton
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Власти Новой Зеландии планируют в марте выпустить на волю новый штамм вируса RHDV — RHDV1-K5 для уничтожения популяции диких кроликов. 

Как передает BBC, вирус будет вызывать у животных лихорадку, тромбоз и проблемы с дыханием. Кролики будут умирать через два-четыре дня после заражения. 

Агентство отмечает, что инициатива обрела поддержку среди новозеландских фермеров. Согласно статистике, из-за диких кроликов сельское хозяйство страны теряет $36 млн в год.

При этом зоозащитники осуждают идею в связи с мучительностью ожидающей животных смерти. Кроме того, они предупредили об опасности заражения вирусом домашних кроликов. 

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