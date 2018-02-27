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Должность министра по разоружению восстановят в Новой Зеландии

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Фото: commons.wikimedia.org/Governor-General of New Zealand
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В правительстве Новой Зеландии будет восстановлена должность министра по разоружению и контролю над вооружениями. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в своей первой посвященной внешней политике речи. 

Ардерн рассказала, что пост займет ее заместитель Уинстон Питерс, и подчеркнула, что восстановление должности служит подтверждением приверженности правительства Новой Зеландии «антиядерной позиции». 

«Стремление к разоружению сегодня жизненно важно. Растут угрозы глобальной безопасности и миру. Основную сложность сегодня представляет Северная Корея», — передает слова премьер-министра портал Stuff.

По данным издания, должность министра по разоружению и контролю над вооружениями была ранее упразднена предыдущим правительством Новой Зеландии.

Как писал портал iz.ru, Ардерн вступила в должность премьер-министра Новой Зеландии осенью 2017 года.

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