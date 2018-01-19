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Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн в этом году покинет пост

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Фото: Global Look Press/Shirley Kwok
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Премьер-министр Новой Зеландии 37-летняя Джасинда Ардерн в этом году временно покинет свой пост по причине беременности.

«Я и Кларк (партнер Ардерн) взволнованы, в июне наша команда увеличится с двух человек до трех. Я буду премьер-министром и мамой», — написала глава правительства в своем Instagram и разместила в аккаунте фотографию трех рыболовецких крючков.

Обязанности премьер-министра в течение шести недель после ухода Ардерн в декретный отпуск будет исполнять ее заместитель Уинстон Питерс, пишет газета New Zealand Herald.

Издание отмечает, что Ардерн обнаружила, что беременна, всего за шесть дней до того, как стала избранным премьер-министром.

Выборы в Новой Зеландии прошли 23 сентября.

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