Подтвердилась подлинность дневниковой записи Кшесинской о беременности

Дневниковая запись известной балерины Матильды Кшесинской о беременности является подлинной.

Об этом заявила директор Госархива Лариса Рогова.

По ее словам, в фондах учреждения хранится машинописный вариант с правкой воспоминаний Кшесинской, изданных в 1955 году.

«В них имеется зачеркнутый фрагмент воспоминаний <…> . Пометы в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой М.Ф. Кшесинской. Такой вывод позволяет сделать сравнение почерка в воспоминаниях с образцами ее почерка в других рукописных документах, автором которых она является», — приводит слова Роговой сайт радиостанции «Говорит Москва».

Речь идет о следующем фрагменте воспоминаний: «Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно... расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда».

Отмечается, что этот фрагмент был вычеркнут и впоследствии не издавался.

Ранее на основе этой дневниковой записи газета «Московский комсомолец» сделала вывод, что Кшесинская была беременна от будущего русского императора Николая II.