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Букингемский дворец сообщил о беременности внучки Елизаветы II

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Фото: REUTERS/Ben Stansall
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Старшая внучка королевы Великобритании Елизаветы II, наездница Зара Тиндэлл и ее супруг, бывший капитан сборной Англии по регби Майк Тиндэлл ожидают пополнение в семье. Об этом сообщил Букингемский дворец.

В заявлении говорится, что «королева и члены королевской семьи были оченьрады услышать эту новость», передает ТАСС.

Для Зары и Майкла этот ребенок станет вторым. В 2014 году у них родилась дочь Мия Грейс Тиндэлл. В конце 2016 года стало известно, что вторая беременность Тиндэлл прервалась выкидышем.

Зара Тиндэлл является дочерью принцессы Анны и ее первого мужа олимпийского чемпиона Марка Филлипса. Стоит отметить, что Зара была чемпионкой мира, чемпионкой Европы и вице-чемпионкой Олимпиады.

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