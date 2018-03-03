Эксперт WWF позитивно оценил размер популяций тигра и леопарда в России

Состояние популяций тигра и леопарда в России «очень неплохое» по сравнению с другими странами. Об этом рассказал директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Евгений Шварц.

По его словам, на российской территории обитают 560 амурских тигров. Шварц отметил, что такой размер популяции этих животных близок к «максимуму возможному, чтобы тигры не нападали на людей».

Глава российского отделения WWF также рассказал, что в России проживают порядка 70–90 снежных барсов и около 70 особей дальневосточного леопарда, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что численность дальневосточных леопардов за последние годы увеличилась более чем в два раза. По словам Шварца, улучшение может быть связано со строительством в Приморском крае «леопардиного тоннеля» — предназначенного для животных моста над трассой А189.

В третий день марта традиционно отмечается Всемирный день дикой природы ООН. В этом году тема дня дикой природы: «Большие кошки: хищники под угрозой».