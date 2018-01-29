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Художник из США нарисовал комикс о погибшем тигре Упорном

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Фото: Global Look Press/Wang Jianwei/Xinhua
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Американский художник Метью Твомбли нарисовал комикс о жизни амурского тигра Упорного, который погиб в схватке с другим хищником после реабилитации.

Об этом сообщает пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

В ноябре 2014 года истощенного тигра отловили под Хабаровском после нападения на собак и отправили на реабилитацию. За упрямство и нежелание выходить из транспoртировочной клетки в вольер хищник получил кличку Упорный. В мае 2015 года после курса реабилитации тигра выпустили в дикую природу. Преодолев около 200 км, он обосновался в бассейне реки Гур в Комсомольском районе Хабаровского края.

На Упорном был специальный ошейник с GPS-модулем. В марте 2017 года тигра обнаружили мертвым с ранами головы и спины. Специалисты установили, что зверь погиб в схватке с более сильным хищником.

«Теперь благодаря рисункам американского художника Метью Твoмбли их можно перелистать, рассмотреть и почувствовать весь накал событий, в которых оказался этот дикий зверь», — говорится в сообщении WWF.

По словам руководителя отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павла Фоменко, именно с тигром Упорным был разработан и опробован алгоритм совместных действий различных организаций по обеспечению безопасности людей при заходе тигра в населенный пункт и по спасению и возвращению хищника в дикую природу.

«Это история не о гибели Упорного, а о том, как этот тигр использовал данный ему людьми шанс «исправиться» и прожить жизнь настоящего дикого зверя», — добавил он.

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