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Минфин в течение месяца закупит валюту на 192,5 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министерство финансов России с 7 марта по 5 апреля 2018 года направит на закупку валюты 192,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что ежедневный объем покупки иностранной валюты будет эквивалентен 9,6 млрд рублей.

С 7 февраля по 6 марта 2018 года Минфин направил на закупку валюты 298,1 млрд рублей.

По прогнозу ведомства, дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в марте 2018 года составят 238 млрд рублей.

Минфин с февраля прошлого года направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть.

По прогнозу экспертов Центра развития НИУ ВШЭ, курс российского рубля в ближайшие три года будет стабильным, при этом он будет ослабевать параллельно с инфляцией примерно на 4% в год.

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