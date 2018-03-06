Минфин в течение месяца закупит валюту на 192,5 млрд рублей

Министерство финансов России с 7 марта по 5 апреля 2018 года направит на закупку валюты 192,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ежедневный объем покупки иностранной валюты будет эквивалентен 9,6 млрд рублей.

С 7 февраля по 6 марта 2018 года Минфин направил на закупку валюты 298,1 млрд рублей.

По прогнозу ведомства, дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в марте 2018 года составят 238 млрд рублей.

Минфин с февраля прошлого года направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть.

По прогнозу экспертов Центра развития НИУ ВШЭ, курс российского рубля в ближайшие три года будет стабильным, при этом он будет ослабевать параллельно с инфляцией примерно на 4% в год.