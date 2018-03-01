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Кабмин обсудит разногласия Минфина и ЦБ по криптовалютам

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В четверг, 1 марта, в правительство России обсудит разногласия Минфина и Центробанка по внесенному законопроекту о регулировании криптовалют, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Разногласия остаются. Законопроект вчера был внесен в правительство, сегодня правительство будет принимать решение по разногласиям», — сказал замминистра в кулуарах конференции «Криптосреда»

Ранее глва Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в России нужно развивать не биткоин или иные криптовалюты, а рубль. Перед этим Силуанов также посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила за создание в России собственной цифровой валюты на базе блокчейна.

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