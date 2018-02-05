Минфин РФ в феврале закупит валюту почти на 300 млрд рублей

Минфин России в период с 7 февраля по 6 марта направит на закупку валюты 298,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ежедневный объем покупки иностранной валюты составит порядка 15,7 млрд рублей.

По прогнозу Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале составят 293,6 млрд рублей.

В середине января глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство не позволит курсу рубля резко укрепиться. По его оценке, укрепление рубля «подобно смерти» для ряда отраслей.