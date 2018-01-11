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Минфин с января по февраль закупит валюту на 257 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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С 15 января по шестое февраля Минфин закупит валюту на сумму 257,1 млрд рублей. В день ведомство будет приобретать иностранную валюту на сумму 15,1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что сделки на Московских биржах будут совершаться за счет денег, полученных от дополнительных нефтегазовых доходов.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2018 года в размере 257,1 млрд рублей», –– сообщили в Минфине.

При этом в расчет объема покупки иностранной валюты в январе 2018 года не включается отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов прошлого месяца от их оценки. Это связано с изменением порядка определения объема дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов.

Валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в Центробанк.

В феврале прошлого года министерство финансов начало покупать валюту, чтобы уменьшить зависимость курса рубля от волатильности цен на нефть.

10 января портал iz.ru сообщал, что Минфин использовал последний триллион на счету Резервного фонда. Таким образом, на счетах фонда сформировались нулевые остатки и он прекратит свое существование в феврале 2018 года.

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