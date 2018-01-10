Минфин использовал последние 1,4 трлн рублей из Резервного фонда

Минфин России направил на покрытие дефицита бюджета 1,42 трлн рублей, оставшихся на счетах Резервного фонда, который прекратит свое существование с 1 февраля 2018 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

Данные средства Резервного фонда находились на счетах в Банке России в иностранной валюте в размере $7,62 млрд, €6,71 млрд и £1,1 млрд.

«Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1000,42 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета. В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки и согласно Федеральному закону от 29 июля 2017 г. <…> с 1 февраля 2018 г. Резервный фонд прекратит свое существование», –– говорится в сообщении Минфина.

Помимо этого, в декабре 2017 года в федеральный бюджет были зачислены доходы в сумме 652,00 млн рублей от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России рублей за период с 15 декабря 2016 года по 15 декабря 2017 года.

1 января портал iz.ru сообщил об объединении Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом объем ФНБ на начало года, по прогнозу главы Минфина России Антона Силуанова, должен составить 3,7 трлн рублей.