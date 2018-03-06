Эксперты прогнозируют рост мирового спроса на нефть к 2023 году

Глобальный спрос на нефть вырастет к 2023 году на 7% — до 104,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом.

Об этом говорится в нефтяном докладе международного энергетического агентства (МЭА) «Анализ и прогнозы до 2023 года».

Отмечается, что рост спроса произойдет благодаря «экономическому росту в Азии и возрождению нефтехимической промышленности в США», передает «РИА Новости».

По мнению экспертов, главным двигателем роста спроса останется Китай, вместе с тем «более жесткая политика по ограничению загрязнения воздуха замедлит рост».

Также прогнозируется, что в течение нескольких лет Китай и Индия вместе будут покрывать почти 50% мирового спроса на нефть.

В середине февраля МЭА прогнозировало, что к концу 2018 года США станут мировым лидером по добыче нефти.