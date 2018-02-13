Прямой эфир

МЭА предсказало лидерство США в мировой добыче нефти в 2018 году

0
Фото: REUTERS/Ernest Scheyder
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международное экономическое агентство (МЭА) считает, что к концу 2018 года США станет мировым лидером по добыче нефти.

С ноября по январь добыча нефти в США выросла на «колоссальные 846 тыс. баррелей и может в скором будущем превзойти Саудовскую Аравию», отмечают эксперты международной организации.

В связи с увеличением объемов сланцевой добычи США обгонит и Россию, сообщает ТАСС.

МЭА — информационно-консалтинговый центр, созданный в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Основная цель агентства — создание системы коллективной энергетической безопасности в интересах правительств 29 стран-участников из состава ОЭСР.

Россия не является членом ОЭСР (США — является), но сотрудничает с МЭА.

Как писала газета «Известия», с 2019 года российские нефтяники получат возможность отрабатывать новые методы добычи сланцевой нефти на отдельных полигонах. Соответствующие поправки в закон «О недрах» уже подготовлены Минприроды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские нефтяники нарастили поиск новых месторождений
Спрос на нефть в ближайшие 25 лет может вырасти на 20 млн баррелей в сутки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017