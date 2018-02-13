МЭА предсказало лидерство США в мировой добыче нефти в 2018 году

Международное экономическое агентство (МЭА) считает, что к концу 2018 года США станет мировым лидером по добыче нефти.

С ноября по январь добыча нефти в США выросла на «колоссальные 846 тыс. баррелей и может в скором будущем превзойти Саудовскую Аравию», отмечают эксперты международной организации.

В связи с увеличением объемов сланцевой добычи США обгонит и Россию, сообщает ТАСС.

МЭА — информационно-консалтинговый центр, созданный в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Основная цель агентства — создание системы коллективной энергетической безопасности в интересах правительств 29 стран-участников из состава ОЭСР.

Россия не является членом ОЭСР (США — является), но сотрудничает с МЭА.

Как писала газета «Известия», с 2019 года российские нефтяники получат возможность отрабатывать новые методы добычи сланцевой нефти на отдельных полигонах. Соответствующие поправки в закон «О недрах» уже подготовлены Минприроды.