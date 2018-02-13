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МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2018 году до 1,4 млн баррелей в сутки. Соответствующие данные опубликованы в свежем докладе организации.

Согласно данным специалистов, прогноз по росту спроса вырастет на 100 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, в текущем году ожидается увеличение спроса на нефть на уровне 99,2 млн баррелей ежесуточно. По итогам января 2018 года Организация стран-экспортеров нефти  (ОПЕК) сохранила добычу нефти на уровне декабря 2017 года — 32,16 млн баррелей в сутки.

Согласно отчетным данным организации, в январе 2018 года страны, не входящие в ОПЕК, выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 85%, передает телеканал RT.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ОПЕК повысила прогноз по спросу на нефть в текущем году. По итогам отчетного периода организация ожидает увеличения показателей до 98,6 млн баррелей в сутки.

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