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Бюджет Москвы пополнился на 1,3 млрд рублей от налогов с аренды квартир

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Более 1,34 млрд рублей налоговых платежей от аренды квартир поступило в бюджет Москвы в 2017 году. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам экономической политики Наталья Сергунина.

Данный показатель превысил прошлогодний на 20%.

«В 2017 году более 1,34 млрд рублей налоговых платежей было перечислено в бюджет Москвы от сдачи квартир в аренду. Этот показатель на 20% больше поступлений 2016 года», — цитирует Сергунину «РИА Новости».

Она также отметила, что за весь прошлый год было подано 26,5 тыс. налоговых деклараций и приобретено почти 2,2 тыс. патентов на сдачу жилья внаем. При этом рост патентов в 2017 году составил более 11%.

«Позитивная динамика наблюдается уже длительное время. Это показатель того, что сознательность горожан, их ответственность за собственное имущество растет», — добавил министр правительства Москвы Владимир Ефимов.

Ранее сообщалось, что доходы Москвы выросли по сравнению с 2016 годом на 10,3%. По прогнозам столичного департамента финансов, в текущем году показатель составит 2,1 трлн рублей, в 2019 году — 2,21 трлн рублей.

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