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Доходы Москвы за 2017 год превысили 2 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Доходы Москвы по итогам прошлого года составили 2,044 трлн рублей, следует из предварительных данных исполнения бюджета столицы, опубликованных департаментом финансов города.

Бюджет был исполнен с нулевым дефицитом. Большую часть доходов в бюджет Москвы принесла уплата налогов — 1,772 трлн рублей, 818,9 млрд рублей из них составили доходы от НДФЛ и 653 млрд рублей — налог на прибыль организаций.

Доходы Москвы выросли по сравнению с 2016 годом на 10,3%. По прогнозам финансового ведомства, в текущем году показатель составит 2,1 трлн рублей, в 2019 году — 2,21 трлн рублей, передает RNS.

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