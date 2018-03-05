Более миллиона кубометров снега вывезли коммунальщики за сутки из Москвы

Коммунальщики вывезли со столичных улиц более 1 млн кубометров снега за последние сутки. Об этом в понедельник сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам чиновника, прошедшие сутки «стали настоящим испытанием, ведь за сутки выпала около половина мартовской нормы осадков — 16 см снега».

Однако благодаря круглосуточной работе порядка 11 тыс. единиц снегоуборочной и снеговывозящей техники, а также около 30 тыс. человек коммунальных служб автомобильных заторов на основных столичных магистралях не было.

В ближайшее время коммунальщики будут расчищать подходы к к станциям метро и МЦК, остановкам и социально значимым объектам, подчеркнул Бирюков. Столичные власти призывают водителей не оставлять свои автомобили там, где они могут помешать проходу снегоуборочной техники, а также в местах, где парковка запрещена. Службы ситуационного центра ЦОДД координируют действия транспортного комплекса и контролируют обстановку, передает НСН.

ЦОДД также рекомендовал жителям Москвы отказаться от поездок на личных автомобилях в вечерний час пик, чтобы не мешать коммунальной технике заниматься уборкой снега.

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится в течение дня. До вечера выпадет еще порядка 5 см осадков. Таким образом, за двое суток выпадет около 20 см осадков при месячной норме 34 см.