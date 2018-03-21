Бригады морской пехоты «потяжелеют»

Военное ведомство приняло решение усилить все бригады морской пехоты (МП) танками Т-80 и Т-72Б3. Хотя эти машины и не могут плавать, у флота есть технические средства, чтобы быстро доставить их на берег. Как показал опыт недавних учений, российским морпехам после высадки не хватает огневой мощи, чтобы «зацепиться за плацдарм». Также танки нужны для проведения экспедиционных операций, аналогичных сирийской. По мнению экспертов, нововведение значительно увеличит огневую мощь и боевую устойчивость бригад, расширит спектр решаемых задач.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны РФ, принципиальное решение о формировании танковых батальонов в каждой бригаде морской пехоты ВМФ уже принято. Осталось только определить сроки поставок техники. Предполагается, что подразделения, действующие в районах с холодным климатом (в Арктике и на Камчатке), получат газотурбинные Т-80БВ, а остальные — Т-72Б3.

Решение усилить «черных беретов» тяжелой техникой было принято по итогам эксперимента, проводившегося на Тихоокеанском флоте. В минувшем декабре бригада морской пехоты, дислоцированная на Камчатке, получила роту Т-80БВ. Эксперимент был признан удачным. Учения показали, что танки могут составить костяк обороны при защите береговой линии от десанта противника, а в наступлении с захваченного плацдарма они обеспечивают подавление огневых точек противника и прорыв укрепленных позиций. При этом штатные подразделения эффективнее взаимодействуют с «черными беретами», чем приданные.

В СССР в состав бригад морской пехоты, дислоцированных в европейской части страны, входили танковые батальоны, а в составе 55-й дивизии МП во Владивостоке был целый танковый полк. «Черные береты» имели на вооружении Т-54 и Т-55М, а также плавающие ПТ-76. После распада СССР морская пехота лишилась большей части своих танков, хотя, например, сформированная в Дагестане 77-я бригада МП Каспийской флотилии была усилена такими машинами в связи с участием в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Военный историк Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что тяжелая техника жизненно необходима для успеха десантной операции.

— Танки нужны морпехам, — подчеркнул эксперт. — Иначе как оборонять и расширять захваченный плацдарм. К тому же опыт Сирии показал, что нужно быть готовым к экспедиционным операциям, когда частям морской пехоты придется разворачиваться первыми и какое-то время действовать самостоятельно. С легкой броней много не навоюешь, а когда на вооружение будет принят флотский вариант БМП-3, еще неизвестно.

По словам Дмитрия Болтенкова, штатные танковые подразделения дадут МП новые возможности на поле боя.

— По итогам недавней военной реформы части морской пехоты оказались, по сути, вооружены только легкой бронетехникой — БТР-80 и БТР-82А, — посетовал Дмитрий Болтенков. — Поэтому современные Т-72 или Т-80 дадут серьезную прибавку огневой мощи. С их доставкой на берег особых проблем возникнуть не должно. У ВМФ уже есть средства для оперативной высадки танков — большие десантные корабли, катера «Дюгонь» и «Серна», а также корабли на воздушной подушке «Зубр».

В ближайшее время ВС РФ должны получить до 150 танков, модернизированных до уровня Т-72Б3. Часть из них, скорее всего, поступит на оснащение морской пехоты. Эта модификация имеет новый баллистический вычислитель, стабилизатор и автомат сопровождения цели, которые повышают точность стрельбы. Также машина оснащается активной защитой, которая обнаруживает и сбивает подлетающие противотанковые средства.

Т-80БВ по вооружению не уступает Т-72, а благодаря газотурбинному двигателю у него выше скорость, лучше маневренность и разгонные характеристики. Кроме того, он легче запускается в мороз. Однако газотурбинные двигатели отличаются высоким расходом топлива.