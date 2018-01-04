Для танков придумали тепловую «шапку-невидимку»

Российские танки получат уникальную тепловую «шапку-невидимку». Она эффективно защищает боевые машины от боеприпасов с тепловым наведением. «Шапка» устанавливается на моторно-трансмиссинное отделение и искажает инфракрасную сигнатуру боевых машин. При этом ее можно легко изготовить силами обычных ремонтных подразделений мотострелкового полка. Новинка разработана военными инженерами из Московского высшего общевойскового командного училища (МосВОКУ). Эксперты назвали появление новой защиты очень своевременным: суббоеприпасы с тепловым наведением получили широкое распространение в иностранных армиях.

Как рассказали «Известиям» в МосВОКУ, созданный специалистами училища образец устройства уже прошел испытания. Он предназначен для защиты бронемашин от высокоточных самоприцеливающихся суббоеприпасов.

— С помощью нашей разработки можно обеспечить защиту современных образцов бронетанкового вооружения и техники, состоящих на вооружении Российской армии, — сообщил доцент кафедры эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники МосВОКУ Александр Котровский. — Работа проводилась по нашей инициативе.

Кассетные авиационные бомбы и реактивные снаряды систем залпового огня после детонации в заданном районе разбрасывают множество небольших самонаводящихся бомбочек. Каждый суббоеприпас спускается на парашюте, сканирует местность, по тепловому излучению находит себе цель на поле боя и поражает ее.

Суббоеприпасы выбирают область наиболее контрастного тепловыделения — это моторно-трансмиссионное отделение. При этом повышать толщину брони боевой машины нецелесообразно, так как это приводит к увеличению массы и снижению подвижности.

Предложенная специалистами МосВОКУ технология позволяет обмануть тепловые датчики.

— Специальное устройство с теплоизоляционными пластинами крепится на боевую машину, — рассказал Александр Котровский. — В итоге меняется картина теплоотвода, и ударное ядро поражает ложную цель, расположенную за геометрическим контуром реальной машины.

Предлагаемая разработчиками из МосВОКУ конструкция достаточно проста. Это съемный короб из теплоизоляционных материалов на асбестовой или керамической основе. В коробе под специально рассчитанными углами проделываются отверстия, которые рассеивают тепло от двигателя.

— Изготовление устройства не требует существенных затрат — в связи с простотой конструкции. Серийное его производство возможно силами штатных ремонтных батальонов, — уточнил Александр Котровский.

По словам эксперта в области бронетанкового вооружения и техники Сергея Суворова, защита бронетехники от самоприцеливающихся боевых элементов — очень актуальная научно-техническая задача.

— Такие боевые элементы активно развиваются, берутся на вооружение во многих армиях, — сказал Сергей Суворов. — Есть разные способы противодействия им — например, тепловые ловушки, как на вертолетах или самолетах. Но предлагаемое решение может оказаться более простым и экономичным, оно расширит арсенал защитных средств.

Американские военные впервые активно применяли самоприцеливающиеся боевые элементы в 2003 году в Ираке для уничтожения бронетехники. Четыре таких элемента крепятся на суббоеприпас BLU-108/B. Десятью такими боеприпасами снаряжается неуправляемая и управляемая авиационная кассета. В результате при благоприятных условиях одной авиабомбы достаточно для уничтожения нескольких танковых рот.