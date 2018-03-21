«Реактивные» танки избавят от «украинского» оружия

Российские «реактивные» танки оснащают сверхточными управляемыми ракетами. Минобороны приняло решение перевооружить модернизируемые Т-80БВМ (за характерный звук газотурбинного двигателя в войсках их называют реактивными) комплексами управляемого вооружения танков (КУВТ) «Рефлекс». Сердце такой системы — управляемая сверхзвуковая ракета, запускаемая из ствола пушки. На цель она наводится по лазерному лучу.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, решение о перевооружении Т-80БВМ комплексом «Рефлекс» уже принято. Ранее на этих машинах стояли КУВТ «Кобра». Долгое время эти комплексы были «главным калибром» танков Т-64, выпускавшихся на Харьковском тракторном заводе. Поэтому «Кобру» неформально называют «украинское оружие». Ожидается, что первая партия модернизированных машин поступит в войска до конца 2018 года.

Т-80БВМ — глубокая модернизация семейства Т-80. Для «апгрейда» будут использованы более сотни «восьмидесяток», находящихся на складах Минобороны России. Обновленные машины получат новую систему управления огнем «Сосна-У» с тепловизором, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели. От вражеских снарядов и ракет Т-80БВМ защитят блоки современной динамической защиты.

«Рефлекс» был создан в тульском Конструкторском бюро приборостроения и принят на вооружение в 1985 году. Комплекс позволяет в движении вести огонь управляемыми снарядами. При использовании обычных снарядов дальность выстрела штатной танковой пушки Т-80 — около 3 км. Тогда как ракета уверено поражает цели на расстоянии 5–6 км. «Рефлекс» легко справляется не только с танками и бронемашинами, но и с укреплениями и даже низко летящими вертолетами и беспилотниками.

Ракета «Рефлекса» идентична по габаритам обычному осколочно-фугасного снаряду штатной 125-мм пушки Т-80. Наводчику-оператору достаточно найти цель, взять ее на сопровождение, после чего произвести пуск. Дальше система всё выполнит самостоятельно. На цель будет направлен лазерный луч, который станет ориентиром для ракеты. Благодаря автомату сопровождения цели и тепловизору, «Рефлекс» поразит объект противника, даже если тот маневрирует и выставляет дымовую завесу.

Военный эксперт Алексей Хлопотов рассказал «Известиям», что КУВТ «Кобра», который раньше устанавливался на Т-80, — это устаревшая система вооружения. Для управления здесь используется радиоканал, который легко заглушить современными системами радиоэлектронной борьбы. «Рефлекс» — более современный и совершенный комплекс, и противодействовать ему значительно сложнее.

— КУВТ с производством выстрела через танковый ствол — это российское ноу-хау, — отметил эксперт. — В мире такие системы никто серийно не производит. Это своеобразная «длинная рука» танков. Как показывает опыт Сирии, первыми в ход пускаются как раз управляемые ракеты.

Т-80 — основной боевой танк Российской армии. Это первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой и встроенной противоснарядной динамической защитой. На вооружении в России 450 машин этой модификации, еще 3 тыс. находятся на хранении. Т-80 используется в армиях 10 стран мира. Через подставные организации его образцы закуплены США и Великобританией для исследований.