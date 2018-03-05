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Юлия Самойлова выпустит книгу по мотивам своей жизни

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Певица Юлия Самойлова анонсировала выход книги, основанной на ее биографии. 

По словам Самойловой, издательство «Эксмо» в прошлом году предлагало ей написать автобиографию, однако певице и ее родственникам не понравилась эта идея, так как ей не хотелось раскрывать подробности своей жизни.

«В итоге мы договорились, что книга будет художественной, но основанной на моем жизненном опыте. Я описала свою жизнь, как она есть. Может, кто-то будет разочарован, потому что я не предстаю в ней милой девочкой в розовом платьице и с кудряшками, а такой, какая я есть в жизни», — цитирует Самойлову агентство «РИА Новости».

Певица добавила, что писала книгу не сама, ей помогал ее наставник и друг Сергей Павловский. Ожидается, что книга выйдет в начале апреля. 

На данный момент Юлия Самойлова готовится к участию в конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Ранее певица сообщила, что уже определилась с песней для конкурса.

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