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Россия и Украина встретятся в полуфинале «Евровидения-2018»

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Фото: REUTERS/Pedro Nunes
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В столице Португалии Лиссабоне прошла жеребьевка полуфиналов песенного конкурса «Евровидение-2018». Россия попала во вторую группу вместе с Украиной.

Первый полуфинал пройдет 8 мая. В нем будут участвовать представители 19 стран, в том числе исполнители из Белоруссии, Болгарии, Литвы, Албании, Чехии, Бельгии, Исландии, Азербайджана, Израиля, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Армении, Кипра, Хорватии, Греции и Македонии.

Второй полуфинал состоится 8 мая. Помимо представителей России и Украины, на сцену выйдут музыканты из Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Молдавии, Сан-Марино, Нидерландов, Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши и Словении, говорится на сайте мероприятия.

Как писал портал iz.ru, Россия не принимала участие в «Евровидении-2017», который проходил в Киеве, поскольку украинские власти отказали во въезде российской исполнительнице Юлии Самойловой.

Ранее певица сообщила, что уже определилась с песней, с которой выступит на песенном конкурсе.

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