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Киркоров подготовит к «Евровидению-2018» группу из Молдавии

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Фото: youtube.com
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Российский певец и продюсер Филипп Киркоров будет готовить молдавскую группу Doredos к международному песенному конкурсу «Евровидение-2018».

«Харизматичные исполнители с прекрасным отношением к сцене и очень сильными голосами, что так редко в наши дни», — так охарактеризовал музыкантов Киркоров на своей странице в Instagram.

Певец отметил, что «счастлив помочь Doredos и написал с Джоном Баллардом песню My Lucky Day» специально для «Евровидения». «Когда я вижу таких артистов, я чувствую, что должен помочь им, как помогла мне Алла Пугачева, когда я начинал свою карьеру», — поделился Киркоров.

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