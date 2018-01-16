Киркоров подготовит к «Евровидению-2018» группу из Молдавии

Российский певец и продюсер Филипп Киркоров будет готовить молдавскую группу Doredos к международному песенному конкурсу «Евровидение-2018».

«Харизматичные исполнители с прекрасным отношением к сцене и очень сильными голосами, что так редко в наши дни», — так охарактеризовал музыкантов Киркоров на своей странице в Instagram.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 15, 2018 at 11:27 PST

Певец отметил, что «счастлив помочь Doredos и написал с Джоном Баллардом песню My Lucky Day» специально для «Евровидения». «Когда я вижу таких артистов, я чувствую, что должен помочь им, как помогла мне Алла Пугачева, когда я начинал свою карьеру», — поделился Киркоров.