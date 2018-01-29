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Самойлова выбрала песню для «Евровидения-2018»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Певица Юлия Самойлова сообщила, что уже выбрала песню для участия в конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне.

Певица написала в своем Instagram, что встретилась с режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым для обсуждения будущего номера.

Ранее в дирекции общественных связей «Первого канала» сообщили, что Юлия Самойлова начала подготовку к участию в конкурсе «Евровидение-2018».

«Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии Лиссабоне с 8 по 12 мая. На конкурсе выступят представители 43 стран.

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