Самойлова выбрала песню для «Евровидения-2018»

Певица Юлия Самойлова сообщила, что уже выбрала песню для участия в конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне.

Певица написала в своем Instagram, что встретилась с режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым для обсуждения будущего номера.

Ранее в дирекции общественных связей «Первого канала» сообщили, что Юлия Самойлова начала подготовку к участию в конкурсе «Евровидение-2018».

«Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии Лиссабоне с 8 по 12 мая. На конкурсе выступят представители 43 стран.