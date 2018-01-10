Украинский певец хочет представить на «Евровидении-2018» Белоруссию

Украинский исполнитель Alekseev, настоящее имя которого Никита Алексеев, хочет представить Белоруссию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Об этом сообщает Sputnik.

В конкурсе певец, известный своими синглами «Пьяное солнце» и «Чувствую душой», намерен участвовать со своей песней «Навсегда», только на английском языке — Forever. За два месяца ролик с песней собрал больше 3 млн просмотров на видеосервисе YouTube.

Всего желание представить Белоруссию на грядущем конкурсе выразили 100 артистов. Прослушивание состоится в четверг, 11 января, в Белтелерадиокомпании. Жюри отберет 15 финалистов, которые поборются за право поехать в Лиссабон, сообщает «Газета.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что российская певица победила на конкурсе «Детское Евровидение – 2017».