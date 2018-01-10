Прямой эфир

Украинский певец хочет представить на «Евровидении-2018» Белоруссию

0
Фото: ТАСС/Геодакян Артем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский исполнитель Alekseev, настоящее имя которого Никита Алексеев, хочет представить Белоруссию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Об этом сообщает Sputnik.

В конкурсе певец, известный своими синглами «Пьяное солнце» и «Чувствую душой», намерен участвовать со своей песней «Навсегда», только на английском языке — Forever. За два месяца ролик с песней собрал больше 3 млн просмотров на видеосервисе YouTube.

Всего желание представить Белоруссию на грядущем конкурсе выразили 100 артистов. Прослушивание состоится в четверг, 11 января, в Белтелерадиокомпании. Жюри отберет 15 финалистов, которые поборются за право поехать в Лиссабон, сообщает «Газета.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что российская певица победила на конкурсе «Детское Евровидение – 2017».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Евровидение» отказывается защищать конкурсантов
Европейский вещательный союз решил не отстаивать право участников выступить, если у них возникают проблемы со страной-хозяйкой
Португалия объявила о возвращении России на «Евровидение»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017