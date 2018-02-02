ЕВС одобрил решение оштрафовать Киев за «Евровидение-2017»

Европейский вещательный союз (ЕВС) одобрил решение референтной группы о наложении на Украину штрафа за недобросовестное проведение песенного конкурса «Евровидение» в 2017 году, сообщили в женевской штаб-квартире ЕВС.

«Организация песенного конкурса «Евровидение» сопровождалась задержками, которые создали ненужные трудности в подготовке этого представления. Принимающая конкурс Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) в дополнение к этому не смогла адекватно выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС по участию российской певицы», — приводит ТАСС заявление ЕВС.

Как сообщил официальный представитель организации, ЕВС на заседании согласился с заключением референтной группы о наложении на Киев штрафа. По словам представителя, в ближайшее время ЕВС направит НОТУ сведения о сумме штрафа.

Напомним, Россию на «Евровидении-2017» в Киеве должна была представлять певица Юлия Самойлова, однако СБУ закрыла ей въезд на Украину сроком на три года из-за ее выступления в Крыму.