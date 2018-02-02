Прямой эфир

ЕВС одобрил решение оштрафовать Киев за «Евровидение-2017»

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский вещательный союз (ЕВС) одобрил решение референтной группы о наложении на Украину штрафа за недобросовестное проведение песенного конкурса «Евровидение» в 2017 году, сообщили в женевской штаб-квартире ЕВС.

«Организация песенного конкурса «Евровидение» сопровождалась задержками, которые создали ненужные трудности в подготовке этого представления. Принимающая конкурс Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) в дополнение к этому не смогла адекватно выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС по участию российской певицы», — приводит ТАСС заявление ЕВС.

Как сообщил официальный представитель организации, ЕВС на заседании согласился с заключением референтной группы о наложении на Киев штрафа. По словам представителя, в ближайшее время ЕВС направит НОТУ сведения о сумме штрафа.

Напомним, Россию на «Евровидении-2017» в Киеве должна была представлять певица Юлия Самойлова, однако СБУ закрыла ей въезд на Украину сроком на три года из-за ее выступления в Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия и Украина встретятся в полуфинале «Евровидения-2018»
Самойлова выбрала песню для «Евровидения-2018»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017