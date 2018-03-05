Московским школьникам сократили каникулы

Со следующего учебного года в московских школах, где учатся не по четвертям, а по триместрам, весенние и осенние каникулы будут сокращены с семи до пяти дней. Глава департамента образования Москвы Исаак Калина подписал распоряжение, в котором директорам школ рекомендуют ввести новое расписание каникул на 2018-2019 учебный год. В документе, с которым ознакомились «Известия», говорится, каникулы будут длиться со среды по воскресенье.

Столичный Департамент образования утвердил сроки начала и окончания 2018/2019 учебного года. Главные изменения коснутся расписания школ с модульным режимом обучения. Их учебный год разбит не на четверти, как в «традиционных» школах, а на триместры. На каникулы дети уходят по два раза осенью и весной, и отдыхают по неделе. Те, кто учатся по традиционной схеме, отдыхают по одной неделе осенью и весной.

В Департаменте образования решили устранить эту несправедливость. В итоге со следующего учебного года отдых в «модульных» школах будет ощутимо короче. Весной и летом ученики будут уходить на каникулы не на семь дней – с понедельника по воскресенье, – а на пять, со среды. В своем распоряжении (есть у «Известий») Исаак Калина рекомендует «модульным» школам предусмотреть осенние каникулы с 10 по 14 октября и с 21 по 25 ноября. Три учебных дня вместо пяти, пять календарных – вместо семи. Для сравнения, в школах с традиционным режимом дети будут отдыхать с 27 октября (это суббота) по 5 ноября (понедельник). У всех школьников, таким образом, получается по десять дней отдыха.

В 2019 году в «традиционных» школах дети уйдут на каникулы с 23 по 31 марта (девять календарных дней). В «модульных» – с 20 по 25 февраля и с 10 по 14 апреля. В общей сложности 11 дней, зато у этих детей позже закончится учебный год.

В пресс-службе Департамента образования Москвы «Известиям» пояснили, что рекомендации по срокам каникул основаны на Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), которые определяют минимальное количество учебных часов в году. А также на школьных СанПиНах, которые ограничивают аудиторную недельную нагрузку.

Ведущий научный сотрудник Института изучения семьи, детства и воспитания РАО Вера Ряшина отметила, что недостаток модульной системы в том, что родителям трудно подстроить под расписание каникул свой график отпусков. Теперь это будет делать еще сложнее.

– Что значит «перегуляли»? Дети сейчас сильно переутомляются. Неделя для них явно была не лишней, – сказала «Известиям» Вера Ряшина. – А с точки зрения организации жизни ребенка модульная система удобнее, особенно в начальных классах, когда ребенок подстраивается под школу.

Психолог Ирина Агличева сказала «Известиям», что человек очень быстро привыкает к хорошему, поэтому сокращение длительности каникул у многих неизбежно вызовет ощущение, что их обокрали и обделили. Даже если это происходит в полном соответствии с законом.

– Вообще, хорошо бы согласовывать такие изменения с родителями, – отметила Ирина Агличева.

Директор Центра образования №109, заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал «Известиям», что в его заведении родители сделали выбор в пользу традиционного режима обучения. Не в последнюю очередь они руководствовались желанием планировать отпуск со своими детьми. Традиционные осенние каникулы совпадают с ноябрьскими праздничными днями, и многим это удобно.

В Центре образования № 548 «Царицыно» дети учатся по модульной системе уже пятнадцать лет. Директор учреждения, народный учитель России Ефим Рачевский сказал «Известиям», что собирается следовать этим рекомендациям. Однако окончательное решение примет в конце марта Управляющий совет школы, в который входят родители, сказал директор.

Эксперты прогнозируют, что теперь многие школы будут отказываться от модульной системы и возвращаться к традиционной. В ряде столичных школ уже проводят опросы родителей: какой режим обучения для них предпочтительнее – по триместрам или четвертям.