За коньяк ответят

В магазинах исчезли опасные коньяк и шампанское — об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, полученные в ходе внеплановой проверки рынков этих напитков. «Известия» ознакомились с ними. Лишь 0,86% исследованных образцов алкоголя не соответствовали обязательным требованиям, и только 1,4% спиртного продавалось в рознице с нарушениями. То есть отравиться продаваемым алкоголем сейчас почти невозможно, другой вопрос в том, что именно продается на полках магазинов. Так, по данным Роскачества, в ценовой группе 371 рубль за пол-литра доля подделок под коньяк превышает 70%, отмечают эксперты.

В конце сентября 2017 года вице-премьер Александр Хлопонин поручил Росалкогольрегулированию (РАР), Роспотребнадзору, Роскачеству, МВД провести совместно с Генпрокуратурой комплексную внеплановую проверку рынков шампанского и коньяка. Представители ведомств должны были проинспектировать как крупных производителей напитков, так и продукцию на полках в магазинах. В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина отметили, что ведомства выполняли поручение каждое в своей части, выводы какого-либо одного из них не могут являться окончательными. Головным исполнителем является РАР, которое отвечает за проведение комплексной экспертизы. В Росалкогольрегулировании, МВД, Генпрокуратуре и Роскачестве «Известиям» данных о проверке не предоставили.

Пока все окончательные итоги масштабной проверки не подведены, но «Известиям» удалось ознакомиться с данными Роспотребнадзора, который проверил 5,5 тыс. лицензионных предприятий с 17 октября 2017 года по 13 февраля 2018 года. Специалисты ведомства проверяли алкогольную продукцию на содержание в ней тяжелых металлов, а также на соответствие госстандартам по физико-химическим данным. В ходе лабораторных исследований 6,9 тыс. проб выяснилось, что лишь 0,86% не соответствовало требованиям по составу продукции. Среди них на игристые вина пришлось 0,92%, на коньяки — 0,88%, а на бренди — 0,22%.

Количество некачественного шампанского существенно сократилось после введения минимальной розничной цены, заявили в Ассоциации производителей игристых вин.

В Союзе производителей коньяка (Союзконьяк) «Известиям» сказали, что в первую очередь Роспотребнадзор проверяет алкоголь по критериям безопасности — например, на содержание таких веществ, как метанол. Как правило, фальсифицированным коньяком люди не травятся, иначе эта проблема давно привлекла бы к себе внимание государства, отметили в Союзконьяке. Там пояснили, что проблема заключается не в физико-химических показателях, оценку которых проводят лаборатории Роспотребнадзора, а в фальсификации самого сырья, то есть в использовании спирта не виноградного, а другого происхождения. По данным последних исследований Роскачества, в ценовой группе 371 рубль за 0,5 литра доля подделок превышает 70%, в продукции стоимостью от 500 рублей — около четверти от всего объема исследованных коньяков, пояснили в ассоциации.

В рознице сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в половине из 5,5 тыс. проверенных предприятий. В основном торговцы нарушали требования техрегламента «О безопасности пищевой продукции» — отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность оборота алкогольной продукции, а также не соблюдались условия ее хранения. За торговлю алкоголем без сопроводительных документов, которые удостоверяют легальность производства и оборота, в соответсвии с КоАПом для юрлиц предусматривается штраф до 300 тыс. рублей.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), а также в компаниях X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», «Дикси», «О'кей» на запрос «Известий» не ответили.

Между тем правительство уже получило данные от всех ведомств, которые проводили контрольные мероприятия, и в настоящее время проводит их анализ для принятия дальнейших решений. Сводные данные позволят узнать, какова реальная ситуация в производстве и распространении шампанского и коньяка.