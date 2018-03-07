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Школьников сориентируют на «цифру»

В сентябре учащиеся 6-11 классов пройдут новые тесты на профориентацию
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Фото: ТАСС/Ламзин Владимир
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В начале учебного года все российские школьники начиная с 6 класса получат возможность пройти профориентационные тесты, разработанные в рамках проекта «Билет в будущее». Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», который выступает оператором проекта. В феврале 2018 года по итогам форума «Наставник» реализовать эту инициативу поручил президент Владимир Путин. Акцент в проекте сделан на экономику будущего и цифровые профессии — многие участники смогут опробовать их на практике. Эксперты согласны с необходимостью практических занятий, но отмечают, что для осознанного выбора профессии этого всё же недостаточно.

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От привычных заданий на профориентацию, которые сегодня проходят школьники, тестирование в рамках проекта «Билет в будущее» отличается в первую очередь масштабом, подчеркивают в пресс-службе WorldSkills Russia. Кроме того, в нем будут использованы современные методики, разработанные при участии «профессиональных представителей реального сектора».

— 1 сентября всем школьникам страны 6–11 классов представится возможность пройти тестирование по проекту «Билет в будущее». Это профориентационный тест, в процессе которого с помощью специально составленных вопросов и методик будут определены склонности и таланты учащихся. Не менее 100 тыс. из них в этом году получат возможность не только узнать результаты теста, но и попробовать себя в профессии под началом опытных наставников. Предполагается, что это будет серия практических занятий по выбранным специальностям, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Молодых профессионалов».

В рамках проекта профессии разделены на два блока — цифровые и аналоговые. Каждый участник примерит на себя как минимум по две из двух блоков. По цифровым специальностям запланированы онлайн-курсы с педагогом-тьютором продолжительностью до месяца. По аналоговым — практика на площадке, которая займет 1,5–4 часа.

Проект ориентирован на экономику будущего, в него уже включено более 30 профессий, опробованных на чемпионатах WorldSkills Junior и DigitalSkills.

— Ставка делается на цифровые технологии, новые отрасли и профессии, а также модернизацию существующей экономики — ведь «цифра» приходит и в привычные сервисные профессии, — рассказали в WorldSkills Russia.

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Среди направлений, которые включат в проект — интернет вещей, 3D-моделирование, прототипирование, блокчейн и информационная безопасность. Кроме того, будет и небольшой блок классических профессий, таких как столярное и ювелирное дело, технология моды и парикмахерское искусство.

— Наша основная цель заключается в том, чтобы создать для школьников возможность как можно раньше определиться с профессией и пройти профессиональную стажировку непосредственно в ведущих промышленных компаниях страны, а также получить гранты на приобретение практических навыков. Такая возможность должна быть у школьников из всех 85 регионов России, — подчеркнула, в свою очередь, гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

К проекту уже привлечено несколько образовательных учреждений, включая центр «Сириус» и детские технопарки «Кванториум», а также центры компетенций WorldSkills Russia, вузы и колледжи. Предполагается и участие крупнейших работодателей, но название компаний пока не раскрывается.

Существующая система не позволяет подросткам осознанно выбрать профессию, соглашаются эксперты по профориентации, педагоги и социологи. Причем неважно, прошли школьники тесты или нет, — тестирования недостаточно, чтобы сделать осознанный выбор, подчеркивает руководитель оргкомитета образовательной выставки «Навигатор поступления» и гендиректор компании Maximum Михаил Мягков.

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Практические занятия повышают шансы прочувствовать профессию и правильно сориентироваться. По мнению ректора Российского университета кооперации Сергея Гиля, наиболее эффективный формат — работа с наставниками в режиме профессиональной пробы. В беседе с «Известиями» эксперт отметил, что сейчас бизнес активно занимается этим вопросом, но, как правило, программы заточены под конкретные предприятия и специальности. В целом же компании готовы включаться в процесс, но им не хватает площадок, где это можно было бы делать совместно.

Помимо практики, для правильной профориентации школьникам нужна психологическая готовность делать осознанный выбор, считает руководитель проекта «Я — профессионал», завкафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Валерия Касамара. 

— У сегодняшних выпускников такой готовности нет. В большинстве случаев поступление на ту или иную специальность — это либо выбор родителей, либо веяние моды, — заметила она. 

Нынешние подростки часто инфантильны, они привыкли быть «под зонтиком школы», при этом хотят мало работать и много зарабатывать, подчеркнула Валерия Касамара. Чтобы решить проблему, следует работать с психологией и мотивацией детей, запустив в школах соответствующие программы тренингов.

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