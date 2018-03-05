Пушков призвал ускорить подготовку подзаконных актов для СМИ-иноагентов

Ускорить подготовку подзаконных актов для регламентации деятельности СМИ — иностранных агентов призвал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом парламентарий заявил в понедельник, 5 марта.

«У нас до сих пор еще очень большая задержка на уровне подзаконных актов: закон принят, а подзаконные акты до сих пор выработаются Министерством юстиции РФ», — цитирует сообщение ТАСС.

Поправки к закону «Об иностранных агентах», позволяющие признать иноагентами медиа, которые получают иностранное финансирование, были единогласно приняты Госдумой 15 ноября, а 22 ноября одобрены и Советом Федерации.

24 января портал iz.ru рассказал, что Россия может временно заблокировать вещание СМИ-иноагентов из-за распространения ими призывов бойкотировать президентские выборы 18 марта. Под ограничение в день тишины и в день выборов могут попасть «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Об этом рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.