Поправки о штрафах до 5 млн для СМИ-иноагентов прошли первое чтение

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие штраф до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах, пишет ТАСС.

Законопроект вводит в КоАП РФ ст. 19.34 «Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента».

Сумма штрафа за неоднократное нарушение закона о СМИ-иноагентах составит 100 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток для граждан и 200 тыс. рублей для административных лиц. С юридических лиц суд сможет взыскать до 5 млн рублей.

5 декабря Минюст России включил в список иноагентов девять СМИ США, в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода».