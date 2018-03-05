Волонтеры спасают замерзающих лебедей в Балтийске

В Балтийске Калининградской области местные жители спасают лебедей. Птицы не улетели на зимовку и теперь обессилены и погибают от холода. Ледяная корка на перьях, опухшие лапы мешают передвигаться и добывать еду. Замерзающим лебедям помогают волонтеры: люди приносят зерно и фрукты. Создан пункт обогрева, птиц каждый день осматривает ветеринар.

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