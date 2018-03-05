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ФСБ задержала «крышевателей» автоперевозчиков в Иваново при получении взятки

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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ФСБ задержала вооруженную преступную группу «крышевателей» автоперевозчиков в Иваново при получении взятки. Информацию об этом распространило управление службы по региону в понедельник, 5 марта.

«При досмотре у членов ОПГ Кашина и Бедяева были обнаружены и изъяты 900 тыс. рублей, а также пистолет марки ТТ и патроны к нему», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Злоумышленники требовали деньги якобы за поддержку со стороны спецслужб.

1 марта в Казани по подозрению в коррупции задержали двоих сотрудников районных прокуратур. Сумма взятки — 400 тыс. рублей.

Следствие установило, что задержанные, которые приходятся друг другу родными братьями, предлагали жителю Казани за вознаграждение поспособствовать в смягчении приговора его знакомому в одном из районных судов. Однако мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы.

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