Два сотрудника прокуратуры задержаны за взятки в Казани

В Казани по подозрению в коррупции задержали двоих сотрудников районных прокуратур. Сумма взятки – 400 тыс. рублей.

Как сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на СУ СК по Татарстану, следствие установило, что задержанные, которые приходятся друг другу родными братьями, предлагали жителю Казани за вознаграждение поспособствовать в смягчении приговора его знакомому в одном из районных судов. Однако мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы.

Задержание посредника предполагаемых коррупционеров произошло в момент передачи денег. На следующий день были задержаны и сами братья-гособвинители.

Все трое фигурантов дела проходят обвиняемыми по двум статьям: «Посредничество во взяточничестве в крупном размере» и «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». В прокуратуре Татарстана уже заявили, что по результатам ведомственной проверки оба сотрудника уволены со службы.

Портал iz.ru 24 февраля сообщал о том, что в Кургане по обвинению в растрате и взятке арестован начальник управления УФНС по Курганской области Владимир Рыжик.