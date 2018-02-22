Сахалинский гаишник сел на 4 года за взятку в 60 тыс. рублей

Бывшего руководителя одного из подразделений ГИБДД по Южно-Сахалинску осудили за взятку на четыре года колонии общего режима со штрафом в 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что в 2015 году сотрудник Госавтоинспекции получил взятку 60 тыс. рублей за то, что не пресек противоправную деятельность своих подчиненных, которые занимались хищением денег страховых компаний путем составления фиктивных документов о ДТП.

Указанные сотрудники полиции также осуждены приговорами суда.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Госдуме подготовили поправки к правительственному законопроекту о защите сотрудников, сообщивших о фактах коррупции. При этом уволить информатора смогут только по его собственному желанию или по решению спецкомиссии.