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Около 200 детей и взрослых станцуют на одной сцене театра Красноярска

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В Красноярском музыкальном театре состоится масштабный спектакль «Малыш и Карлсон». На одной сцене станцуют 200 детей и взрослых. Таким образом, в постановке студии современного танца «Экспрессия» будут задействованы все воспитанники студии.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, подобных выступлений, в которых приняли бы участие представители всех возрастных категорий, в Красноярске еще было. Возраст артистов — от трех до 40 лет.

Руководитель студии Анастасия Кирьянова рассказала агентству, что при создании спектакля были использованы три источника — книга Астрид Линдгрен, советский мультипликационный фильм и видение режиссера. Во время представления прозвучат всем известные мелодии, а также композиции, написанные специально для этой постановки.

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