Три человека пострадали в ДТП с грейдером на Камчатке

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате аварии с участием снегоочистительной машины на Камчатке.

ДТП, в котором столкнулись три машины, произошло на трассе Елизово–Паратунка.

75-летний пенсионер на Subaru врезался в ехавший навстречу автомобиль коммунальной службы, когда тот расчищал дорогу от снега.

От удара Subaru отбросило на автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находилась 35-летняя женщина, рассказали агентству «Интерфакс – Дальний Восток» в Елизовском отделении ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю.

Там уточнили, что в ДТП оба водителя получили серьезные травмы, они доставлены в районную больницу.

Также в аварии пострадал и пятилетний пассажир Toyota.