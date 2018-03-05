Три человека пострадали в ДТП с грейдером на Камчатке
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате аварии с участием снегоочистительной машины на Камчатке.
ДТП, в котором столкнулись три машины, произошло на трассе Елизово–Паратунка.
75-летний пенсионер на Subaru врезался в ехавший навстречу автомобиль коммунальной службы, когда тот расчищал дорогу от снега.
От удара Subaru отбросило на автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находилась 35-летняя женщина, рассказали агентству «Интерфакс – Дальний Восток» в Елизовском отделении ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю.
Там уточнили, что в ДТП оба водителя получили серьезные травмы, они доставлены в районную больницу.
Также в аварии пострадал и пятилетний пассажир Toyota.