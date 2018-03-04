Бузова рассказала о полученной во время концерта травме

Певица и ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Бузова в своем Instagram-stories рассказала поклонникам о травме, которую девушка получила во время концерта во Владивостоке.

По словам певицы, после окончания выступления появились подозрения на потянутые мышцы, хотя во время концерта боль ее совсем не тревожила. Бузова отметила, что «сцена лечит», сообщает РЕН ТВ.

Точный диагноз травмы Ольги Бузовой будет известен только после осмотра врача. Во Владивосток девушка приехала в рамках своего первого сольного тура по Дальнему Востоку.

Ранее портал iz.ru сообщал, что агрессивно настроенный мужчина пытался прорваться на концерт российской певицы Ольги Бузовой, но был задержан охраной и передан полиции.