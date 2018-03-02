Неизвестный пытался совершить покушение на Ольгу Бузову в Хабаровске

Охранники одного из заведений в Хабаровске смогли предотвратить покушение агрессивного мужчины на телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



По словам свидетельницы случившегося, мужчина начал ломиться в концертный зал, но внутрь его не пустили. Тогда неизвестный начал угрожать стрельбой из оружия, после чего охранники задержали агрессивного мужчину.

На место происшествия прибыли полицейские для выяснения обстоятельств случившегося.