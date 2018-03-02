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Агрессивный мужчина пытался прорваться на концерт Бузовой в Хабаровске

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Фото: РЕН ТВ
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Агрессивно настроенный мужчина пытался прорваться на концерт российской певицы Ольги Бузовой, но был задержан охраной и передан полиции. Об этом сообщает представитель УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов.

По его словам, инцидент произошел в Доме культуры профсоюзов в четверг, 1 марта. Мужчина был агрессивно настроен и нецензурно выражался, пытаясь попасть на концерт певицы. Однако дальше фойе его не пустили. Охрана задержала нарушителя общественного порядка, а затем вызвала полицию.

Как сообщает ИА AmurMedia билета при себе у мужчины не было. Для выяснения всех обстоятельств происшествия нарушитель был доставлен в 4-й городской отдел полиции.

В его крови не было обнаружено признаков алкогольного или наркотического опьянения, оружия при себе мужчина также не имел. В результате на задержанного составили административный протокол за мелкое хулиганство и отпустили.

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